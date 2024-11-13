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龍門陣
沈雅潤香艷浸泡泡浴
模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，除了擅長做普拉提之外，平時亦喜歡用壺鈴做負重訓練，最近她成功考得壺鈴的教練證書，粉絲大讚厲害。
而時刻Keep住最佳體態的她，不時透過社交網分享寫真，最近她更公開出浴照，相中她正在浸泡泡浴，只以手和泡泡遮住重要部位，香艷誘人！
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