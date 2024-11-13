年初解除婚約 美瑾霍絲MGK未斷纜 宣布佗B

荷里活一代性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）宣布為年初取消婚約的美國饒舌歌手Machine Gun Kelly「分」後佗B，令網友大感意外！

美瑾於2020年為Machine Gun Kelly（MGK）擔任其歌曲《Bloody Valentine》MV女主角，推出數周後便公開戀情，之後於2022年1月宣布訂婚。不過2人情海翻波，美瑾去年懷孕10周後小產，今年3月透露已取消訂婚，當時網民估計雙方已分手，但他們仍然不時被拍到出雙入對，早前又一起出席萬聖節派對。情節峰迴路轉，38歲的美瑾前日在社交網上載全身被潑上黑墨、以手遮住重要部位的照片，宣布再次做媽媽的喜訊。

美瑾發文：「沒有甚麼是真正失去的。歡迎回來。」並公開一張顯示有孕的驗孕棒照片，貼文加上MGK的名字，證實他是經手人。今次是美瑾與MGK的首名孩子，而她與美國男星前夫Brian Austin Green育有3名兒子，MGK則與舊愛Emma Cannon育有女兒Casie。

「星爵」Chris添丁 另一邊廂，動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）亦家有喜事，再做外公！其美國男星女婿「星爵」Chris Pratt前日在社交網宣布與太太嘉芙蓮舒華辛力加（Katherine Schwarzenegger）再為人父母。嘉芙蓮上周五誕下男嬰，取名Ford Fitzgerald，母子平安，他們亦育有兩名女兒Lyla及Eloise。