暢所欲玄：蛇年嫁娶吉日（上）
明年是乙巳蛇年，有意拉埋天窗的男女們，不妨參考以下嫁娶吉日。
農曆正月：
初九（西曆25年2月6日）沖鼠、十五（2月12日）沖馬、十八（2月15日）沖雞、十九（2月16日）沖狗、廿一（2月18日）沖鼠、三十（2月27日）沖雞
農曆二月：
初三（西曆3月2日）沖鼠、初四（3月3日）沖牛、初七（3月6日）沖龍、初十（3月9日）沖羊、十六（3月15日）沖牛、十七（3月16日）沖虎、十九（3月18日）沖龍、廿二（3月21日）沖羊
農曆三月：
初四（4月1日）沖馬、初十（4月7日）沖鼠、十三（4月10日）沖兔、十六（4月13日）沖馬、廿一（4月18日）沖豬、廿九（4月26日）沖羊
農曆四月：
初一（4月28日）沖雞、十三（5月10日）沖雞、十五（5月12日）沖豬、十八（5月15日）沖虎、十九（5月16日）沖兔、廿二（5月19日）沖馬、廿四（5月21日）沖猴、廿五（5月22日）沖雞、廿八（5月25日）沖鼠
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