鄧伊婷曲線狙擊譚嘉儀

藝人鄧伊婷相約好姊妹譚嘉儀及黃嘉雯等出海開船P，前日在社交平台分享照片。相中見譚嘉儀直接出動粉紅色比堅尼，鄧伊婷亦不輸蝕，穿貼身黑色連身裙大晒迷人曲線，並留言：「Chill day with my girlsss。」