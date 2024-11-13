楊明莊思明帶隊出遊 預習做父母

藝人周嘉洛、吳偉豪、莊思明、邵初及劉丹等，昨日出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》活動。莊思明和邵初因拍攝台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》結緣成為好友，同是港姐出身的她們無話不談，而且性格同樣爽朗，不愛轉彎抹角，但思明坦言正因這種性格而惹來反感：「可能我講嘢冇諗藉口去兜一兜件事，好直接就講咗出嚟，但有心造謠嘅人，唔會將你嘅字眼完全一模一樣搬出嚟，中間可能加咗好多字眼，被人斷章取義，搞到聽到呢啲說話嘅人，會覺得我講佢。」

提到本月底會與男友楊明做慈善活動，帶同一班來自基層家庭或行動不便的小朋友去台中旅行，問到此行是否預習做父母？思明笑說：「佢哋都唔BB，不過我好鍾意小朋友，幾有信心同小朋友相處。（有計劃生育？）都有，但我哋要傾，想再Ready啲先，因為生小朋友要養育佢，唔簡單。」

周嘉洛期待新火花 至於周嘉洛早前出席緋聞女友陳瀅的生日，還相擁合照，他表示對方都有攬其他人影相：「好朋友，同埋船上好多人。（咁好友朱敏瀚同陳曉華傳緋聞？）呢個要問番佢哋，我諗應該係好朋友，以我認識。」他和吳偉豪終於重投劇組，問到會否覺得很多舊人都已離開，劇集人面全非？他們表示有新人加入可能擦出新火花，還可以為觀眾帶來新鮮感。