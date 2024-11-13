避談硬闖店舖一事 張繼聰床戲狂NG 蔡卓妍擰歪面忍笑

藝人蔡卓妍（阿Sa）有份主演的賀歲片，其劇組早前被爆硬闖店舖拍攝，有指當時她也在場，為免事件繼續發酵，阿Sa表示不想再作回應。而張繼聰自爆片中頻食NG，直指對手阿Sa是「元兇」！

蔡卓妍、張繼聰、邱士縉（Stanley）、吳家忻、楊偉倫、朱栢康及胡楓等昨日現身將軍澳，出席賀歲電影《祥賭必贏》開鏡拜神儀式。該片劇組早前被指硬闖店舖拍攝，事後店主與電影公司各執一詞，未知是否為免愈描愈黑，監製伍健雄表明不接受訪問，而阿Sa受訪時則指事情已過，不想作出任何回應。

至於片中跟阿Sa演夫婦的張繼聰表示拍得很開心：「賀歲片應該係咁，拍攝過程開心先帶到歡樂畀大家，我成日都忍唔住笑NG，自己都唔好意思。」身旁阿Sa即笑說：「基本上每個人都試過NG，不過你啲對白係『Kam』啲嘅，我講都應該忍唔到笑。」阿聰聞言即大爆阿Sa是令他笑場的元兇之一：「有場床戲其實只需要我自己同自己啲器官傾偈，但佢成日喺我做做吓擰轉面忍笑！」

大爆容祖兒好陰功 談到好友容祖兒失聲，阿Sa表示有探望過對方：「佢依家好咗啲，但未完全康復，知佢有去針灸，見佢攞好大包藥，好陰功。」本月22日將迎來42歲生日的阿Sa，屆時會出發到美加舉行Twins巡唱，她說：「之前我都試過好多次搭飛機途中過生日，會送香檳同生日卡，仲試過Upgrade座位。」

至於與吳家忻飾演情侶的Stanley，透露片中有一位強勁的韓國型男情敵，又指其中一場戲講述他發現家忻正跟情敵曖昧，自己非常傷心，卻要假裝若無其事，坦言十分考驗演技，加上剛完成另一部寫實悲情戲，緊接就要拍喜劇，一時間未能適應。而吳家忻則大讚Stanley外表斯文正經，原來充滿喜劇細胞。