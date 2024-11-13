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周杰倫接機 昆凌冧笑
昆凌放閃表示周杰倫親自駕車來接載。
台灣歌王周杰倫與老婆昆凌結婚9年，平時周杰倫要周圍飛開騷，但仍會貼心抽空照顧子女，而昆凌亦不時透過社交網分享生活點滴。日前她晒出一張坐副駕的照片，並表示：「謝謝爸比來接機。」並對鏡頭露出甜美笑容，而背景則是專注開車的周杰倫，夫妻恩愛模樣羨煞旁人。
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