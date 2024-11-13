獨家訪問：粉絲企滿幾層樓 黃宗澤王子出巡 萬人吶喊

黃宗澤日前到內地張家港出席商演，現場萬人空巷，人潮相當誇張。他指平日不用開工就會去健身房，難怪被粉絲視為「港劇男神」及「痞帥天花板」，問到狂接商演賺到多少？他笑說：「我從來都冇問幾多錢㗎！」

藝人黃宗澤（Bosco）雖然有拍攝港劇及電影，但近年轉戰內地工作較多，既拍劇又接綜藝，而做商演的場次更比不少香港藝人多，加上本身有做生意，之前已傳擁過億身家，難怪不少圈中小花都視他為「鑽石筍盤」。

Bosco之後會為無綫拍攝劇集《新聞女王2》及電影版，與視后佘詩曼鬥戲，而日前他就再於內地接商演，首次到張家港出席商場活動的他，被過萬名粉絲包圍，整個商場都企滿人，主辦單位更要出動多名公安及保安於現場維持秩序，當Bosco出場上台時，更如王子現身一樣，全場萬多人叫喊，場面哄動。

由於過往商演曾發生碰撞或人踩人意外，Bosco在台上都有幫忙控制場面，叮囑大家不要推及不要逼，而現場粉絲都相當自律，令整場活動進行得相當順利，熱鬧又愉快。Bosco在現場有求必應，跟大家玩遊戲、跳舞及拍照外，當主持問他平時有甚麼愛好及堅持會做的事情時，他即說：「健身，要健康嘛！必須要做運動同保持身材，如果不用拍戲，每天我都會去健身房。」難怪玩遊戲時，粉絲都以「港劇男神」、「痞帥天花板」、「行走的賀爾蒙」來形容他。

狂接商演唔知價？ 縱使Bosco見慣大場面，但他昨日接受本報獨家訪問時亦坦言：「冇諗過現場會咁墟冚，張家港呢個地方我第一次去，估唔到咁犀利，去到現場先見到咁多人。除咗地下嗰層，上面5層樓都企滿晒人，不過大家都好守秩序，叫佢哋唔好推，佢哋好聽話。」說到他狂接商演賺到盆滿缽滿時，他即笑說：「我從來都冇問幾多錢㗎！」