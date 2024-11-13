蔡思貝艱辛穿越沙漠 黎耀祥不忿做閒角 「儲印花」換成就

視帝黎耀祥與視后蔡思貝拍攝台慶宣傳片，黎耀祥自稱入行以來多次遇上樽頸位，曾因事業停滯不前而深深不忿，但幸好有堅持下去，又以「儲印花」妙喻人生，望將來能成功換禮物。而蔡思貝的綜藝節目花絮曝光，與工作人員同甘共苦。

無綫邀請了18位藝人拍攝《萬千星輝賀台慶》宣傳片，分享在TVB的成長經歷，當中包括黎耀祥、黃翠如、蔡思貝、高海寧、周吉佩及莊子璇等，片段將陸續播出，而打頭陣的是台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》的男主角黎耀祥。

黎耀祥片中坦言從演多年遇過不少樽頸位：「入行做咗十幾年閒角，先至可以叫做升上配角嘅位，又做十幾年嘅配角，先至可以做到主角，當時自己都有啲深深不忿，因為覺得自己好盡力，人哋對我評價又幾好，點解唔可以進一步呢？」他直言幸好有堅持下去，否則就前功盡廢，並以「儲印花」作比喻：「人生好似我哋去超級市場買嘢儲印花，當你儲夠印花，先可以換到禮物。換印花嘅過程其實好長，如果你半途而廢、唔儲夠足夠印花，你所有印花就會變成廢紙。所以我依家都仲儲緊我人生嘅印花，可能10年、20年後，我又可以換到上天畀我嘅一份禮物。」

胡定欣哭戲層層遞進 蔡思貝就大談團隊合作，宣傳片曝光了她拍攝節目《與天地對話》時的花絮，見她穿過沙漠，又要爬樹及手腳並用登上斜坡，過程絕不輕鬆。

另外，前晚播出的《巾》劇中，黎耀祥與胡定欣走難兼趴地，原來兩人於2008年的第一輯《巾幗》中亦曾雙雙走難及趴地的戲份，掀起回憶殺，定欣受訪時笑言：「世事太微妙。」而定欣前晚演繹「玩命俄羅斯輪盤」一幕中演技出色，網民大讚有層次，到了第4發子彈時，她的眼淚奪眶而出，別具感染力。