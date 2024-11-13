MIRROR列隊獻「終極福利」 姜濤送客半粒鐘變「僵濤」 Jer慘遭Edan拆祠堂

男團MIRROR成軍6年，特意舉行兩場Fan Meeting進行競技，勝出組別的Fans可贏得「終極福利」，就是獲12子列隊歡送。12子為爭取勝利瞓身玩遊戲，肉緊得多次咆哮兼有身體碰撞，Jer更慘遭Edan「拆祠堂」，痛到典地！而姜濤送客半小時後笑容僵硬，自嘲變了「僵濤」！

兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting–Mapping The World》前晚舉行尾場，12子以跳唱歌《Hunt You Down》及《Day 0》為活動揭開序幕，令全場Fans尖叫！其後眾人分成6組玩遊戲，在首場捧蛋的Stanley與姜濤，賽前揚言要作零的突破。

在首個遊戲上，Stanley賣力搶咪時將Tiger撞飛，拍檔姜濤則負責跨步上台，但步伐明顯輸蝕，Stanley忍不住大吼：「你7步等如人哋5步！」幸好最終成功破蛋。落敗的Anson Lo（AL）、Jeremy、Edan與Tiger接受懲罰，戴上貓貓套裝賣萌。其後跳唱《BOSS》時，眾人落台與Fans近距離接觸，Stanley在台上孭起姜濤到處跑，玩得十分盡興。

Lokman AK贏冠軍 來到「MIRROR RUN」遊戲，12子分成兩隊，分別挑戰單車、籃球、轉呼拉圈及足球等項目，身為籃球老手的姜濤竟不敵「初哥」Jeremy，幸他之後將功補過，射十二碼成功擊敗Anson Kong（AK），Stanley取笑他：「你不如踢波，唔好打籃球啦！」至於「Jerdan」組合笑料百出，Edan不慎用呼拉圈擊中「小Jer」，Jer痛到典地，Edan即爆笑上前安撫。

完成所有遊戲後，正副隊長Lokman與AK的組別，跟Edan與Jer的一組同分，要猜拳決勝負，最終AK猜贏Jer成為全場總冠軍，為其組別的Fans贏得「終極福利」，就是完場後獲12子親自歡送，令人羨慕！活動尾聲，隊長Lokman發表感言，坦言近年愈來愈少機會與大家見面及交流：「見到你哋嘅笑容，見到你哋同我哋打氣嘅說話，我哋真係好窩心同好感動，多謝大家！」他指今年很特別，上半年做了一個世界巡唱，在各地Fans身上得到滿滿的愛，希望將來帶大家去世界不同的地方：「喺香港又好，喺邊度都好，只要有你哋，就有我哋。」12子其後分別登上4部花車，邊唱歌邊繞場一周道別。

事後姜濤在社交網分享歡送Fans的短片，幽默表示連續Bye了半個鐘後「笑容逐漸僵硬」，變了「僵濤」，有Fans搞笑回應：「逐漸姜硬又得，立即姜硬都得，硬咗！」而Edan表示雖敗猶榮，又轉載「拆祠堂」短片向Jer道歉。