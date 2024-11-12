悼念Liam 淚灑《EMA》 Rita「峰」騷玩造型 Taylor掃獎做大贏家
國際年度樂壇盛事《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）去年因以巴戰火而取消舉行，事隔1年，《EMA》前日於英國曼徹斯特復辦。英國天后Rita Ora再度擔任《EMA》主持，她全晚以10個不同造型示人搶晒鏡頭。
今年《EMA》加插了一個悼念環節，向上月中於阿根廷一酒店墮樓身亡的One Direction成員Liam Payne致敬。曾與Liam合作的Rita負責悼念環節，她穿上全黑打扮於台上發言。她形容Liam是她認識的人之中其中一位「最善良的人」，總會第一個出來盡能力去幫助別人。她提及亡友時顯得傷心一度落淚，並表示：「我只想花這個時刻來記着一個對我們非常非常親愛的人。我們最近失去了他，而他是MTV世界及我的世界一個很大的部分，他每次的出現都帶給別人很多歡樂。」而她整晚換上多個造型，當中不乏性感打扮。
LE SSERAFIM攞最佳推介獎
賽果方面，獲7項最多提名的美國流行天后Taylor Swift不負眾望勇奪最佳音樂錄影帶、最佳現場演出、最佳美國歌手及最佳歌手4獎，由於她正籌備下周舉行的北美演唱會而未能親自飛抵當地領獎，不過現場亦有播出她預錄片段答謝樂迷。其他獎項方面，美國天后Ariana Grande擊敗大熱Taylor獲最佳流行歌手。而韓國女團BLACK PINK成員Lisa則連奪最龐大粉絲與最佳合唱兩獎。另一韓國女團LE SSERAFIM亦獲最佳推介獎，她們有出席《EMA》並擔任表演嘉賓。
另一方面，缺席頒獎禮的Taylor前日身在美國繼續捧美式足球明星男友Travis Kelce場睇比賽，同行還有她的父母。他們抵達時即被大批記者包圍，她的保安即時大聲呼喝眾記者退後，而Taylor亦禮貌地幫口開聲請求眾記者退後一步，之後進入貴賓廂觀看球賽。
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