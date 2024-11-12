悼念Liam 淚灑《EMA》 Rita「峰」騷玩造型 Taylor掃獎做大贏家

今年《EMA》加插了一個悼念環節，向上月中於阿根廷一酒店墮樓身亡的One Direction成員Liam Payne致敬。曾與Liam合作的Rita負責悼念環節，她穿上全黑打扮於台上發言。她形容Liam是她認識的人之中其中一位「最善良的人」，總會第一個出來盡能力去幫助別人。她提及亡友時顯得傷心一度落淚，並表示：「我只想花這個時刻來記着一個對我們非常非常親愛的人。我們最近失去了他，而他是MTV世界及我的世界一個很大的部分，他每次的出現都帶給別人很多歡樂。」而她整晚換上多個造型，當中不乏性感打扮。