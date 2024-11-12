暢所欲玄：砂

砂者，是地理風水上之龍、穴、砂、水四種巒頭上形勢吉凶論斷其中之一項。砂是在結穴處四周山的總稱，細分之下有所謂龍虎砂、水口砂、官鬼禽曜、案山、下手砂、上手砂……等等，不論甚麼名稱，必以開面有情、青秀光亮為吉，以破碎斜側、破面巉岩、走竄醜惡、無情為凶。

當中形象如御殿錦帳、御傘金爐、貴人天馬、文筆誥軸、金箱玉印、殿閣樓臺、頓鼓展旆、玉帶金魚為吉，岩如投算擲鎗、煙包破衣、抱肩獻花、探頭側面、投蘿覆杓、斷頭流屍之類的形狀為凶。但不論如何，總以肥圓方正者為富砂，清奇秀麗者為貴砂，欹斜破碎者為賤砂。

古人論斷山砂之吉凶好壞，多是以龍之美惡如何而定，有云：龍穴既真，其前後左右之山砂，必定會自然相應；但若龍穴不真，雖有貴砂亦無甚益處。因此，認為賤龍遇見貴砂反而是凶器，但如貴龍而遇見賤砂凶砂也不是凶論。

其中吉凶砂之大小遠近也要有一定之準則，不可太壓迫，也不可太疏離，吉砂宜近，惡石宜遠，猶如有保安人員保護，風險自不然會降低。

玄學家伍立群