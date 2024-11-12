獨家訪問：落場撐好友唐詩詠 張曦雯做一日店長 麵包當人工

早前到台灣出席好友婚宴的視后唐詩詠，其於銅鑼灣的麵包店現時只是試業中，月底才正式舉行開張儀式，不過連日來已有不少人幫襯，排晒長龍，有網民更於網上留言指店舖原本晚上8時關門，但有一天下午6時去到，麵包已賣晒並關門，認真旺場。

連日來，詩詠的圈中好友都有親臨店舖，繼日前黃翠如去打卡後，前日無綫女神、詩詠的閨蜜張曦雯（Kelly）亦現身做「一日店長」，有美女店長在場，排隊的人愈來愈多，Kelly更Po出當日的相片於社交平台。昨日Kelly接受本報獨家訪問時笑說：「佢仲係試業階段，尋日落去幫手，佢有畀人工㗎！就係麵包，我負責控制人流，都戥佢好開心，生意好好，每一次麵包出爐都吸引好多人。」

備戰台慶晚晚練舞 工作方面，說到剛拍完劇集《臥底嬌娃》，問會否去旅行抖抖時，Kelly說：「我都未有得抖住，因為要準備台慶，嗰晚我有3個環節，屆時換衫都好忙，而且有一Part係30個女仔一齊跳舞，依家晚晚都要排練到凌晨。完咗台慶我都要繼續跳舞、唱歌，因為《臥》劇仲有Opening要拍，要繼續排舞。」