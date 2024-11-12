水着放題 應有盡有 黃婧靈出動私伙 對撼鄺玲玲

「波波」黃婧靈加入節目《冲遊泰國》擔任主持，更準備了多套私伙泳衣，在節目中上演「水着放題」，實行以34E傲人上圍與「叉燒姐」鄺玲玲爭「峰」頭。

無綫節目《冲遊泰國》除了有近年在泰國爆紅的「叉燒姐」鄺玲玲坐鎮，還加入「波波」黃婧靈擔任新主持。於昨晚播出的一集中，波波與胡慧冲（Roger）轉戰芭堤雅，她更成為節目的「性感擔當」，自備多款私伙泳衣，無論是一件頭開窿、三點式，還是抹胸款式，都應有盡有，為節目上演「水着放題」，大晒34E有料身材。

波波受訪時，透露今次到泰國拍攝帶備了7、8套不同款式的泳衣，她說︰「Roger冇指明要幾多套，所以帶多幾套，工作人員仲一路拍一路猛講笑話係『水着放題』，幾搞笑。」

摸小鮮肉胸肌享艷福 而今晚播出的一集中，波波則被安排參加船上嘉年華表演，還被邀請上台，任由一群小鮮肉包圍住跳辣身舞。期間，小鮮肉主動捉住波波的手，撫摸自己的胸肌，令波波興奮大嗌：「Oh！my God.」波波笑言那一刻的確有心動感覺，她說︰「畀咁多男仔圍住，話冇心動就呃你，仲要畀小鮮肉圍就更加激動。佢哋表演同觀眾有好多互動，跳到成身汗仲叫我幫佢哋抹汗，真係熱血沸騰。」

不過，波波在節目中作自我介紹時，卻突然被Roger制止，原來「波波」的發音在泰語上有「裸露」的意思，容易引人誤會。