娛樂

唐嫣受禮待 女尊男「悲」

內地女星唐嫣最近與男星趙又廷合作拍攝新劇《獨身女人》，有傳媒就拍得他們工作時的環境情況，指當2人在戶外拍攝時，每逢女方拍攝結束，就有工作人員手拿兩把黑色雨傘為她遮掩，反觀男主角趙又廷就算暴曬也是無人在意，為他感到委屈，指兩者待遇甚有差別。
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