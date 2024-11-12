關嘉敏有樣學樣 池中開餐

藝人關嘉敏近日分享多張水着靚相，見她在泳池裏享用美食，名副其實秀色可餐，她受訪時表示：「我睇啲社交網，好多港女都鍾意喺泳池中間食早餐，好想體驗吓！」今次她到越南富國島，是寓工作於娛樂，原來是她與歌手好友徐加晴首次組旅行團，帶領14位團友展開5日4夜之旅，取團名為「吾三吾四」。