COLLAR拍MV 潛力爆發 Gao奸妃上身 芯駖衫都唔着

女團COLLAR首張EP即將面世，當中收錄的4首新歌已陸續推出，成員遠赴越南拍攝MV上演公路戲碼，其中Gao要楊茜堯上身露出奸妃笑，芯駖成隊中性感擔當，僅靠頸巾遮掩上身，「芯」門大開。

COLLAR成軍近3年，最近終於推出首張EP，她們笑言由年初宣布推出至今終面世，稱得上十月懷胎，心情期待又奇妙。當中4首新歌的MV皆於越南取景，非常落本，並首次挑戰全英文歌及全中文歌，相信會為樂迷帶來驚喜。

MV富公路電影風格，連貫起來猶如一齣連續劇，7位成員各有不同角色，隊長Gao自言：「最後一幕我要奸笑，我覺得自己好似《宮心計》嘅奸妃楊茜堯，其實我由出道到依家都好想拍宮廷劇，哈哈！」Winka就需要穿上厚底鞋在跑步機上疾跑一小時，期間險跌倒。

講到造型方面，COLLAR的服裝不時被人詬病，Marf認為好看與否見仁見智，但自己就相當喜歡，無論梳、化、服均較為大膽，大家看起來有點惡形惡相，不過當中不乏性感裝扮，芯駖被指是性感擔當，她解釋：「我着嗰件唔係衫，係一條頸巾。」Marf笑指造型師想她「心靈（芯駖）廣闊」。

Marf巡迴匯演 除了忙於宣傳EP外，Marf日前又與香港霹靂舞代表曾子驊參與大學聯校巡迴舞蹈匯演，大展舞技，Marf表示：「跳舞特別嘅地方，就係只要有音樂就能夠溝通，希望每一個Crew，或者每一段友誼都能夠搵到一種讓大家團結一起、不需要言語都能夠享受到嘅默契。」