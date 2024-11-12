娛圈單打：小花走完又攝位 邊個先係最有計

曾主持82台節目《3日2夜》成名、獲封「長腿女神」的曾淑雅，去年榮升人妻人母之後，幕前演出買少見少。日前佢宣布「脫無」，跟效力5年的TVB Say Goodbye。人來又人去，大家都不意外，畢竟TVB甚麼都缺，最不缺靚女！

好似另一小花蔡嘉欣，一樣加入TVB 5年，早前高調脫無，仲話「我呢啲不值得被挽留」，似乎有啲怨氣喎。之但係嘉欣瓣數多多，係知名KOL，加上有米才俊老公撐腰，不愁生活。

好啦，小花走完一個又一個，何解TVB驚都冇驚過？梗係啦，單係年年一堆落選港姐，已足以源源不絕補充新面孔。呢，好似喺《愛．回家》飾演Elaine嘅李芷晴，係2018年度落選港姐，近期備受力捧，唔止固定出鏡，早前播畢嘅重頭劇《企業強人》又佔一角。芷晴勝在青春甜美，一雙逆天長腿，更獲網民封為世界級。當年TVB台慶佢抽中現金大獎，一襲低胸晚裝露出倒奶身材，自此有運行，踏上青雲路。

近期另一得寵小花，要數2020年落選港姐廖慧儀。當年獲封「狂野空姐」大熱倒灶，不久更傳出佢搭上TVB小生孔德賢，狠飛拍拖多年的正印男友，最終導致男友輕生。受盡千夫所指，慧儀沉寂多時，直到最近先至蒲番出水面。先以《港女野人奇異記》試水溫，繼而憑《吃貨橫掃港深珠》入屋，家陣則在《黑色月光》做楊茜堯少女版，工作機會接二連三，仲唔得米！

所以啫，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。TVB始終樹大好遮蔭，亦係成名捷徑，難怪小花們前赴後繼。