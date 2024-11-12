獨家訪問：時間緊湊 未能食過癮 陳曉華初臨星馬 靠張振朗「庇護」

藝人袁偉豪、張振朗和陳曉華日前到馬來西亞及新加坡宣傳劇集，席間分別唱歌助興，炒熱氣氛。袁偉豪和張振朗於馬來西亞擁有不少粉絲，首次到當地的陳曉華都感受到二人的威力，坦言跟他們一起甚有安全感。

無綫小生、花旦袁偉豪（Ben）、張振朗及陳曉華（Hera）日前到新加坡宣傳無綫劇集，之後又現身馬來西亞，出席商場活動及多場粉絲見面會。首次踏足馬來西亞及新加坡的Hera接受本報獨家訪問時，坦言由於行程太急趕，未有時間四出品嘗美食，她謂：「我淨係試咗肉骨茶，不過好多工作人員都有買啲地道嘢畀我哋試，都好好味。其實我都好想試吓椰醬飯同班蘭蛋糕，我未嚟過馬來西亞，粉絲好熱情，馬來西亞已經有好多聖誕燈飾，好靚，所以我都想周圍行吓。今次跟住振朗同Ben過嚟都好開心，因為佢哋喺呢度人氣好高，同佢哋嚟做嘢好有安全感。」

袁偉豪等開拍電影 而張振朗繼農曆新年到馬來西亞工作後再次親臨當地見粉絲，他坦言很喜歡與當地粉絲交流。談到近來的唱歌表演獲不少人大讚進步，振朗表示：「唔係，都要繼續畀心機，仲差少少，不過要多謝謝東閔，因為我去咗佢間唱歌學校練歌，佢都有幫我執少少，呢個兄弟好好，二話不說就叫我過去上堂，為咗搵錢買樓，自己都想每次表演前準備好啲，希望多啲工作啦！」

至於Ben受訪時透露：「今次主要去新加坡做嗰邊節目巡禮，跟住就去咗馬來西亞做電台訪問同商場活動，今次都係見吓啲觀眾同客戶。」問到他何時再接劇，他謂：「之前拍嗰啲已經播映，要再等公司安排，都傾緊部電影。」