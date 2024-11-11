飛起朴有天 慶祝出道20年 金在中金俊秀合體開騷 唱神起經典催淚

韓團東方神起出身的男團JYJ成員金在中與金俊秀，飛甩吸毒拍檔朴有天，合體在首爾連開3場演唱會賀出道20周年，兩人狂唱神起時期的經典金曲感動樂迷，而朴有天同期現身東京賣萌冧日迷！

曾是5人男團的東方神起，2003年出道不久即爆紅，但成員金在中、金俊秀與朴有天因合約不公，於2009年另起爐灶，組成3人男團JYJ繼續活動，卻屢遭舊東家SM事務所打壓。當中朴有天於2016年及2019年先後爆出性侵及吸毒醜聞，星途受重挫，金在中與俊秀索性撇甩他，以兩人組合JX陣容，於前日起一連3天在首爾舉行出道20周年紀念演唱會《IDENTITY》，合共招待約3萬人，吸引大批10多至50多歲歌迷捧場。

第2場演出長約3小時，兩人先後唱出《Rising Sun》、《"O"-正.反.合.》及《Mirotic》等多首神起時期的Hit歌，令場內萬名歌迷相當感動。金在中自爆當日早上發現頸部不能動，去了醫院一趟，幸好踏上舞台一刻便沒大礙。俊秀坦言心情緊張，因知道大家很期待今次演出。其後兩人換上校服Look坐在台上，聽全場合唱《Don't say goodbye》，一度感動得眼泛淚光。金在中坦言20年間一路走來不易：「雖然過程曲折，但有Fans及家人支持，才能好好地來到這裏，感謝大家一直陪伴。」又與俊秀相擁，表示一直沒有放棄，堅持到現在。

U-Know Max日本谷碟 至於因涉毒難於韓國復出的朴有天，近年轉戰日本及泰國市場，上周五在東京舉行DVD發布會，狂派心心及賣萌冧日迷，下月他將再赴日開騷吸金。而神起成員U-Know及Max亦將於日本推出20周年紀念專輯《ZONE》，除了亮相當地節目谷碟外，更會於本月底在日本全國8都市展開19場演唱會。