暢所欲玄：今天的格局是明天的結局

命不可改，運卻可以轉變，那麼風水又怎樣，可以改造一切嗎？先談論一個真實案例，有客戶在廣州買了兩套別墅，我為他們布局，多年來不負所托，其家運、財運得心應手。過了約10年後，突然接到這客戶來電，哭訴這兩年有兩位親人走了，生意也被人拖欠帳款……原來在一年多前，廣州有新樓盤推出，他聽說有大師在廣告宣傳中稱那裏為風水寶地，於是購入兩套房作自住用途，豈料遷入之後，運勢一直沒有好過……

在這裏，我先不去評論那幅所謂風水寶地的好壞，坊間常講「人夾人緣」，我們應當用智慧去分析，不要被一些自我包裝成偶像大師的宣傳所誤導，在網上看到天津有一幢爛尾樓，開發商破產了，究竟風水布局上發生了甚麼問題，很值得我們從中學習。

又舉另一個例子，一個展覽的攤位設計，成敗跟其設計有很大關係，講白一點就是布局要按用家的八字五行喜忌來定策略的，有人對此不理不睬，覺得是迷信，那就算吧！不要讓任何人消耗你的能量，不要強迫他人醒來，告訴你一個殘酷真相，當你的正念正信超出他人的認知，對方會本能地拒絕，除非他遇上危難無助，才有可能主動地向你請教，但未必完全接受你的指引。玄學雖深，也難救無緣之人。

堪輿學者元海