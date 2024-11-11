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王麗嘉比堅尼騷Quali
藝人王敏德與名模馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa）完美遺傳媽媽名模基因，擁有「10頭身」超模身材及34D豐滿上圍，平時作風大膽的她毫不吝嗇分享弗爆Body，經常於社交網派福利，她日前於大晒火辣比堅尼照，極度「胸」猛，網民都睇到一地鼻血！
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