頻撲謝票 開香檳祝捷 衛詩雅新片破紀錄 搞喊未婚夫

藝人衛詩雅前晚現身謝票，她稱未婚夫看其作品時爆喊，事後更多謝她令他獲得「超度」，她冧爆表示對方一直以來對她吞聲忍氣。而《破》片港澳開畫單日票房狂收逾740萬，刷新港產片史上開畫日票房紀錄。

英皇電影《破·地獄》先聲奪人，前日正式上映，港澳開畫日票房收7,422,147元，超越《九龍城寨之圍城》，成為香港電影歷來開畫日票房冠軍，可喜可賀！導演陳茂賢前日率片中演員衛詩雅（Michelle）、梁雍婷和韋羅莎分批謝票，合共33場，並大開香檳慶祝票房報捷，而截止至昨晚8時為止，連同早前優先場，累計票房超過1,500萬，電影稍後會於馬來西亞及台灣上映。

韋羅莎受媽咪級粉絲歡迎 在影後的分享會中，Michelle一度眼濕濕，她表示是被觀眾的分享所感動，又指觀眾看電影時喊完很快會笑番，十分可愛，並透露就連性格理智的未婚夫看首映時也喊得很厲害：「最犀利係隔咗幾日，佢仲諗住個劇情，覺得超度咗佢，話好多謝我，嗰刻我都酸一酸。（以後會對你好啲？）佢已經對我夠好喇！我拍緊戲嘅時候性格都有啲改變，受我唔少氣，睇到我哋成功，頭先佢都有恭喜我哋。」對於電影破了開畫日票房紀錄，問可有信心突破華語片的紀錄？她坦言不敢想，有好成績實歸功於團隊和觀眾。

至於韋羅莎稱剛才跟導演一起趕謝票場，途中獲知票房好消息，笑言導演不停收到恭賀短訊仍然保持冷靜。她自己的社交平台亦收到了不少媽媽級留言，讚她的戲份感人，她自言或因此多了媽媽粉絲，又大爆老公張銘耀曾幫Michelle補演藝堂及傾劇本，開心老公有份參與其中。而梁雍婷今次是首度面對觀眾，感受到觀眾超度了自己的傷痛，並看到不少觀眾因電影而感動落淚。