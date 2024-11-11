「樓后」老貓燒鬚 摸頂購特色戶 陳靜傳撻訂蝕130萬

曾奪金像獎「最佳女配角」的陳靜近年愈來愈富貴，周圍飛歎世界，前年更以2,288萬元購入大角咀新盤頂層特色戶，成為一時佳話！不過，近日地產界盛傳她突然撻訂，料蝕逾130萬元離場，損失慘重！

性感女神陳靜去年被指曾與蔡卓妍的「富三代」舊愛石恆聰拍拖，加上多次晒出收到數百朵玫瑰的照片，令人揣測她有甜蜜另一半。而她的生活的確富貴，前年偕好姊妹蔚雨芯到紐約進修，總是出入高級場所，今年初又飛澳洲睇網球公開賽，享受人生。35歲的她向來投資有道，19歲已做業主，多年來靠「樓換樓」累積財富，每次均有斬獲。

篤信風水屢搬屋 2022年7月，她與家姐合資以2,288萬元購入大角咀新盤頂層特色戶，近日地產界傳出她突然撻訂！當時她創出項目呎價及成交價新高，單位實用面積697方呎，連213方呎天台及106方呎平台，而她購買時享738天成交期，首期為樓價7%，現時決定撻訂，估計損失逾130萬元。

陳靜向來篤信風水命理兼有「搬屋癮」，早年聽從玄學師傅建議，進駐西九千萬元「限定風水屋」，未幾即與古天樂旗下的電影公司簽下3年合約。她曾表示不擔心因買樓而惹來「被照顧」揣測，而她購入剛撻訂的樓盤之前，先後買過5次樓，其中長沙灣及荃灣單位轉手獲利逾400萬港元。

陳靜曾揚言靠磚頭好過靠男人，寄語女仔財政獨立：「唔好淨係扮靚同Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，要趁年輕慳錢、儲錢，以後先可以做想做嘅嘢。」