粉絲逼爆東港城 AK化身「冰之子」 獻技過癮

男團MIRROR成員Anson Kong（AK）現身東港城為My Sweet Piano「甜蜜冰之國」揭幕，更化身「冰之子」跟花式滑冰運動員齊齊表演，引來數百粉絲到場支持，場面墟冚！

AK與樂隊ROVER成員王希晉昨日出席揭幕禮，新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐亦現身活動，AK自爆對溜冰有癮，但拍畢劇集《冰上火花》後，就未有機會溜冰。提到隊友Anson Lo希望約齊成員開聖誕派對，他坦言難就時間：「最好聖誕MIRROR有活動，可以開After Party。」

談起他早前向Ian邀歌，卻慘遭「派檸檬」，他笑指對方是口硬心軟，又透露已構思好明年的Solo歌：「不過我都會繼續邀歌，幾時都會準備收佢歌。」另外，對於有指Jer的「上弦」位置被Jeremy取代，AK即自嘲是「下弦」，笑指其實隊友都不介意排名，又戥Jeremy獲安排到日本獻聲感高興。

希晉收師兄鼓勵 至於首次「單飛」出席活動的希晉坦言非常緊張，幸於後台獲得師兄AK的窩心鼓勵，令他安心下來，並大讚對方口才好。問他會否想在音樂方面也率先單飛？希晉表示沒想過，笑言會有罪惡感，不過就想跟師兄AK合作。