陳家樂兩頭走吸金 岑麗香家有「醋王」 封嘴擋吻戲

藝人陳家樂偕岑麗香等宣傳新劇，復出拍戲的香香揚言怕囝囝呷醋到喊，所以一律封嘴拒拍接吻戲，而家樂自言沒有電視台合約在身，就算食勻兩家茶禮也不會尷尬。

陳家樂、岑麗香（香香）、栢天男、敖嘉年、蘇韻姿及「細龍太」陳思圻等演員，昨日齊出席HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》記者會。男女主角家樂和香香在劇中關係複雜，飾演麻雀館太子爺的他跟香香是青梅竹馬，但女方又跟飾演醫生的栢天男是情侶。

問到香香在劇中可有親熱戲？她說和栢天男有情侶間的親吻及擁抱，但她不想拍接吻戲：「如果有拍就唔會畀兩個仔睇，佢哋太細個會呷醋，唔識分做戲同真實，我試過拍廣告抱其他小朋友，佢會問點解我同其他人一齊，仲試過喊。（唔怕老公呷醋？）呢啲私底下閂埋門再傾。」問到家樂為無綫拍攝的劇集《異空感應》快將播出，他指會配合宣傳，因拍新劇不會全日開工。再問為HOY TV拍劇又幫無綫宣傳新劇，可會覺得尷尬？他謂：「唔會有尷尬感覺，因為我經理人合約唔係無綫。」

蘇韻姿陳思圻爭仔 蘇韻姿對有指其角色原屬菊梓喬，她一臉愕然表示不清楚，離開無綫半年即有新劇拍，她期待萬分，跟陳思圻雖曾同屬無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組，但未試過有對手戲，所以算是首度正式合作，她將在劇中跟陳思圻爭敖嘉年。

談及二人同是無綫出身，今次倒戈接拍友台劇可會尷尬？蘇韻姿直言：「香港嘅演出機會唔多，電視台都係得幾間，機會嚟到就要做。（會否叫『熊家』捧場？）到時會大力宣傳，叫佢哋收睇。」而劇集監製林建祥被問到選角決定，他說依劇本角色，早就找了蘇韻姿，不過補充：「公司內部點傾就唔知，（可會找菊梓喬唱劇集主題曲或片尾曲？）未知，唔排除搵佢唱劇集歌。」