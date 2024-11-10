日迷選「最喜愛K-Pop女團」 TWICE冧莊登頂 Sana晒3.5億行頭攞威

韓團TWICE日本成員Sana前日谷胸佩戴總值約3.5億港元的鑽飾，閃爆現身東京銀座，她所屬的TWICE在當地男粉絲票選「最喜愛K-Pop女團」排名中雖然穩守冠軍，卻被來勢洶洶的NewJeans狙擊。

在日本出道已有7年的韓團TWICE，擁有大批日迷支持，而由3名日本成員Mina、Sana及Momo組成的日本小分隊MISAMO，早前在日本各地展開巨蛋騷，場場爆滿，力證3女在當地人氣爆燈。前日Sana單拖現身代言珠寶品牌在東京銀座舉行的活動，身穿露肩晚裝的她，谷胸配襯逾205卡、總值約3.5億港元的鑽飾，閃爆全場。而MISAMO於本月6日推出第2張日語迷你專輯《HAUTE COUTURE》，首日銷量不敵日本人氣男團Snow Man的新碟，屈居單日銷量榜亞軍，但發售第2天終於登上當地Oricon大碟榜No.1。

力壓勁敵NewJeans 至於近日由日本男粉絲票選「最喜愛K-Pop女團」排名中，TWICE仍穩佔冠軍寶座，但票數與屈居亞軍的NewJeans十分貼近。NewJeans今年6月在日本出道後，成功俘虜大批年輕日迷，直接威脅到TWICE在日迷心目中的地位。而女神張元英所屬的女團IVE，以及日本偶像宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM分別進佔第3、4位，韓國選秀節目《Girls Planet 999》出身的韓國女團Kep1er則位列第5位。

另外，深受日本女粉絲熱捧的日本人氣男團Snow Man，相隔一年半的第4張專輯《RAYS》，於上月30日面世後，首周大賣108.1萬張，稱冠Oricon周間大碟榜，成為今年首周最高銷量唱片，也成為令和首隊組合連續4張大碟銷量破百萬張。明年1月便出道5年的Snow Man，在樂壇成績彪炳，組合昨日起一連兩日在札幌舉行兩場巨蛋騷，合共招待10萬人，除了海外粉絲，大批來自日本全國各地的日迷蜂擁而至，刺激航班票價之餘，酒店房價亦較平日暴漲3至4倍。