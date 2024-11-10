10年前慘遭毒手 陳展鵬重遇鍾柔美 落閘拒談情

視帝陳展鵬、「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）及無綫《中年好聲音2》亞軍譚輝智昨日出席活動。展鵬和Yumi曾於10年前合拍無綫劇集《城寨英雄》，當時Yumi只得7歲，今次難得同框，勾起無限回憶。展鵬笑指Yumi的角色將他毒死，令他得以一人分飾父子兩角，增加了騷錢，又大讚對方有才華，希望將來再合作拍劇：「成日見我拍動作戲，其實動作都唔係咁叻，可以演父女情，我絕對生得佢出，只係我保養得好。（拍談情戲呢？）咁就唔好，談情留番同囡囡『小豬比』好啲。」他直言想為女兒添個伴，但要等天意安排。談及近日經常與老婆單文柔合拍搞笑短片，他透露原來是其主意，還大爆在家中經常聽不到老婆呼喚。