男友地位不保 李幸倪環遊世界 得個講字

Gin Lee忙於工作，大爆家中愛貓會詐型。

歌手李幸倪與圈外男友拍拖7年，前晚現身活動時，她揚言現階段把工作放在首位，愛情要讓位。處於事業衝刺期的她想環遊世界，但自知難度高，惟有「分段」實行，計劃舉家趁農曆新年外遊，做個孝順女。

歌手李幸倪（Gin Lee）、馮允謙及莊錠欣等前晚現身中環，為大型匯演擔任表演嘉賓，率領一班對演藝有熱誠及抱負的年輕人同台演出，其中Gin Lee更擔任星級導師，鼓勵眾人勇於嘗試，問她有甚麼想嘗試？她笑稱想環遊世界：「呢個好似好難實現，所以要不停講，講到佢實現！」但坦言要一次過花數十天時間環遊世界的確很難，分段起行則較可行：「所以一定要有夢想，每日行一小步都OK，攞兩個禮拜假開始先，所以你見到我年尾好勤力，因為我諗住一月就請假。」

Gin Lee希望於農曆新年期間跟家人出遊，因平日很少陪伴家人，連一起吃飯的機會也不多，問到連吃飯時間也欠奉，男友可會「詐型」？她笑說：「我覺得隻貓詐型多啲。（另一半好理解你工作需要？）工作依家一定係排第一。（男友排第2？）第2我都唔知係邊個！」

馮允謙見舊照爆笑 至於馮允謙指回看入行時的自己覺得很好笑：「睇番啲舊相個樣腫到吖，又肥，髮型又唔知想點，着衫又唔得！以前廣東話唔好，接受訪問好驚講錯嘢。」近年他除了唱歌，亦開始嘗試演戲，問到還有甚麼想挑戰？他坦言未夠喉及未夠叻，希望再拍電影。

另外，早前在台灣完成首個個人騷的莊錠欣表示很難忘，又指開騷前一日是其生日，擔心甜食影響聲線，所以要忍口不能食蛋糕，又透露計劃明年再開騷。