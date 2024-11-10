羅毓儀「生仔」逼視帝認數
「童顏女神」羅毓儀（Yuki）與視帝黎耀祥在《巾幗梟雄之懸崖》中合作，Yuki近日在社交網曝光拍攝花絮，片中兩人坐在一起等待拍攝，Yuki突然演技大爆發，搖着祥仔的手臂叫他不要睡，並語出驚人說：「你咁樣瞓咗，我哋個仔點算？」此時她從肚中拿出暖水袋，祥仔被她逗笑，Yuki繼續自編自演說：「我哋嘅仔要出世喇！」祥仔配合對方說：「個仔唔係我㗎，係林茂財（蕭正楠角色名）。」Yuki拿着水袋勁入戲說：「你睇吓，佢都要嗌你一聲爸爸。我哋頭先經歷咗咁多嘢，你點可以唔認數。」全程勁搞笑，而原來「阿仔」真的屬於祥仔，因為是他借給Yuki的。
另外，Yuki昨日出席劇集宣傳活動，與較她年長45歲的謝雪心分外啱玩，原來大家都是Cosplay愛好者，已相約明年動漫節齊齊出動。談到《巾》劇拍攝難忘事，她指最難忘到橫店外景：「每日收工都同大家一齊食飯或者唱K，而且胡定欣同黎耀祥經常萬歲，我哋試過食全羊宴，搞到我返嚟都肥咗少少。」
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