8度合作 分外投緣 胡定欣平行時空做「祥嫂」？

視后胡定欣在劇集內主動向黎耀祥示愛，卻慘食檸檬，不過現實中先後合作過8次的他們就分外投緣。定欣形容與對方「今生亦師亦友」，更羨慕祥仔與太太感情深厚。

胡定欣、蕭正楠（阿蕭）、羅天宇及羅毓儀等昨日出席無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，席間眾人投入玩「示愛」遊戲。談到日前劇情交代定欣在橋邊向黎耀祥示愛被拒，結果失平衡跌落水，她坦言拍攝這場戲印象深刻：「本來有安排替身，但想觀眾見到七爺（角色名字）有幾狼狽，所以決定自己做番。我貼晒膠布、做晒防禦措施，拍得好順利。（嚟緊唔會再向佢示愛？）仲畀機會佢拒絕我咩？哈哈！」

蕭正楠加把口 至於現實生活會否主動向男生示愛？定欣坦言：「如果我表白得，都應該知道對方同樣喜歡自己。大家都有意行前少少，唔使講得好清楚嘅。（嚟緊預告調番轉黎耀祥向你告白？）係呀！結局係喺稻田間拍嘅，同之前我哋喺《公公出宮》結局有異曲同工，覺得係種緣分，我會視為一次呼應。」阿蕭聞言即搭嘴：「你同黎耀祥合作咗8次，冥冥中係有啲嘢嘅，如果有第二個平行時空，可能我嗌你做……阿嫂，哈哈！」定欣接口：「黎耀祥係我一位好好嘅老師，我同佢今世只可以亦師亦友，佢嘅緣分去咗太太度喇。」

問到10年前追求黃翠如時，是否早已十拿九穩？阿蕭笑說：「大家都知有啲Feel嘅，我好有信心㗎！佢去咗採訪世界盃，我有傳短訊搵佢，佢又買手信返嚟畀我，咪約出嚟食飯囉。（短訊都係搵嘢嚟講啫。）咁我都控制唔到自己喎。（點確立關係？）都係嗰啲嘢啦，拖吓手話好攰呀！」