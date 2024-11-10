11月10日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月10日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
舒淇素顏嘟金魚嘴
舒淇晒出居家Look，分享與平時不一樣的她。
「性感女神」舒淇不時於社交網分享生活點滴，日前她大方晒出身穿運動裝的素顏照，居家感十足。她一手插袋，一手拿住手機自拍，零濾鏡下真實狀態展露無遺，卸下濃妝的樣子與平時光鮮亮麗的形象有點不同，反而多了一點簡單美。舒淇還擺出搞怪表情，嘟起其標誌的豐厚紅唇，原本精緻的鵝蛋臉瞬間變形，成為搞笑金魚嘴。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241110-1110_00282_032/舒淇素顏嘟金魚嘴
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc