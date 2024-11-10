娛樂

舒淇素顏嘟金魚嘴

舒淇晒出居家Look，分享與平時不一樣的她。 舒淇晒出居家Look，分享與平時不一樣的她。
舒淇晒出居家Look，分享與平時不一樣的她。
「性感女神」舒淇不時於社交網分享生活點滴，日前她大方晒出身穿運動裝的素顏照，居家感十足。她一手插袋，一手拿住手機自拍，零濾鏡下真實狀態展露無遺，卸下濃妝的樣子與平時光鮮亮麗的形象有點不同，反而多了一點簡單美。舒淇還擺出搞怪表情，嘟起其標誌的豐厚紅唇，原本精緻的鵝蛋臉瞬間變形，成為搞笑金魚嘴。
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