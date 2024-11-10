獨家消息：挑戰喜劇欠信心 張天愛來港求教 周星馳親自過招

內地女星張天愛為周星馳打造的短劇《大話大話西遊》出任女主角兼監製，原來最初收到邀約時，她信心極度不足，更曾秘密來港向周星馳取經，得到對方的「猛烈式鼓勵」後重拾信心，決定接受挑戰！

喜劇之王周星馳近年與網上平台合作推出「九五二七劇場」，繼打頭陣作品《金豬玉葉》後，早前再開拍微劇場《大話大話西遊》，並由張天愛及《特戰榮耀》男星蔣龍共同擔任主演及監製。張天愛憑劇集《太子妃升職記》為人認識，並於2022年亮相綜藝節目《乘風破浪》第3季後人氣急升，惟早前公開前度男友徐開騁劈腿娜扎，連累自己的形象也受挫，幸好沉寂了一段時間後走出陰霾，早前更升呢「新星女郎」。

雖然得到周星馳團隊的垂青，但原來她曾質疑自己喜感不足，難以勝任角色，更曾秘密來港與周星馳見面，幸獲對方大派定心丸，鼓勵她嘗試，最終豁出去接受挑戰。

《大》劇前日中午上架，反應不俗，張天愛日前亦與男主角蔣龍等在內地展開一連串宣傳，提及當初的憂慮，直指拍攝前曾擔心一眾喜劇演員「爆肚」時她會跟不上，幸好最終成功過關。至於會否繼續挑戰喜劇？她笑言要視乎觀眾反應。

拍搞笑片谷新作 周星馳雖然未有亮相宣傳，但近日也貼出搞笑短片曲線助攻，他與曾奪《喜劇之王單口季》總冠軍的內地棟篤笑演員付航大放笑彈，周星馳主動提出：「付航你幫我演出一下吧！」對方卻以沒時間為由拒絕，但隨後又扭扭擰擰表示可以先看劇本，多次叫付航離開的周星馳最終忍無可忍大叫：「保安！」過程胡鬧搞笑，星迷對短片十分受落，不斷留言叫周星馳跟更多年輕喜劇演員合作，擦出新火花。