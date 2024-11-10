娛圈單打：白宮主子大紅人 美國版嘅韋小寶

大台深夜正重播梁朝偉版《鹿鼎記》，睇見韋小寶成為康熙跟前大紅人權傾一時，不禁令本欄諗起美國大選。眾所周知，全球首富馬斯克出錢出力瞓身支持特朗普參選，家陣押中寶，佢登時躍升為白宮主子身邊嘅超級大紅人！

話佢係大紅人，一啲都冇誇張。特朗普發表勝選感言，固然提咗馬斯克大名十幾次，之後晒出嘅全家福，所有家人一字排開，赫見馬斯克同佢個仔佔據顯眼位置，擺明被視為一家人。

韋小寶成為大紅人，萬人巴結不特止，佢亦不時向皇帝出謀獻策甚至瞞上欺下。千祈唔好以為呢啲情況只係做戲咁做，查實人同此心，心同此理。馬斯克既然可以登堂入室，直達天庭，政治影響力勢必十分驚人，對其旗下電動車、太空科技以至社交媒體嘅生意，無往而不利。呢，話口未完，Tesla股價持續攀升，大選完結至今已累升28%，市值重上一萬億美元，並帶動其身家突破3,000億美元，和味過和味龍！

喂，本欄唔係講娛樂八卦嘢咩，因乜解究拉扯到美國大選呀？無他，特朗普同馬斯克都係娛樂性豐富嘅「妙人」，前者曾主持真人騷《飛黃騰達》，後者跟荷里活更有千絲萬縷關係。最知名莫過於佢對尊尼特普條巴辣舊菜──安芭赫德十分迷戀，係出名嘅觀音兵。安芭赫德透過代孕誕下嘅女兒，便被指係馬斯克嘅「龍種」。

話時話，唔少有錢佬都有特殊癖好，馬斯克嘅癖好肯定係生仔。佢曾經講過「聰明人要生多啲」，至今已有最少11名子女。佢仲係意猶未盡，被爆要求多名公司女下屬同佢生仔。