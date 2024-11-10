王浩信終歸隊谷劇 林夏薇飛撲偶像出「啜」招

最近簽約內地娛樂公司的視帝王浩信之前一直缺席劇集在港的宣傳活動，前晚終於歸隊與眾演員現身遊戲節目，令粉絲相當雀躍。節目中，林夏薇面對偶像苗僑偉絕不扭擰，主動獻身跟對方玩「啜乒乓波」。

無綫台慶劇《黑色月光》一眾演員楊茜堯、林夏薇、王浩信、何廣沛和馬貫東，聯同苗僑偉等，前晚為遊戲節目《獎門人台慶感謝祭》進行錄影。王浩信之前身在內地工作，一直未能返港出席劇集宣傳，今次難得現身，跟劇中的CP楊茜堯合體，令觀眾大感興奮。

林夏薇見到苗僑偉，即覺得對方好有型，期望有合作機會，問到可想演情侶？她說：「咩都好啦！（好細個就鍾意佢？）係呀！」得悉林夏薇想跟他合作，苗僑偉笑言來日方長，一定有機會。提到網民見到他與袁偉豪敍舊的照片後，大讚他狀態好，苗僑偉直言沒有養生秘訣，不過就堅持做運動跑步。一眾演員在節目中大玩「啜乒乓波」遊戲，林夏薇見到對手是苗僑偉，即衝出來迎戰，勝出遊戲後開心高呼：「多謝三哥（苗僑偉）讓我。」

楊茜堯聲沙似男人 同場的楊茜堯聲線沙啞，表示早前被兒子傳染，不過已經康復，笑指現時聲音極具磁性，老公羅子溢以為身旁睡了一個男人。對於王浩信終於歸隊，茜堯指對方好忙，有很多宣傳工作要做，問到拍檔之後可會出席劇集其他宣傳？她說：「我諗佢檔期得嘅話應該可以。」又透露現有幾個劇本正在商談中，但會優先考慮家中一對子女：「佢哋依家仲太細，我要安排晒所有嘢先可以安心工作。」