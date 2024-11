MIRROR師妹女團COLLAR首張EP前日預售,迅即售罄,眾人均在社交網甫出「Sold out」相慶祝,當中Gao分享其中一首歌《HOME RUN》的MV花絮,帶點超時空感覺,令她相當滿意。可惜拍攝當日時間緊迫,只能拍下少許照片,她大嘆可惜:「呢個Outfit係影得最少相的,因為大家分開拍,冇得互影,時間又好緊迫,But I still love it very much……」至於另一成員Marf上載一條靚靚短片,大玩「男友視角」與神秘人合力整心心,有愛情滋潤果然特別Sweet!