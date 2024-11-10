獨家爆料：AL姜濤穩守兩大山頭！ MIRROR人氣執位 Jer跌出「上弦」Jeremy升呢

男團MIRROR成軍轉眼6年，由官方Fans社交網的Like數可反映12子人氣，發現「上下弦」經已執位，除Anson Lo與姜濤穩如泰山雄霸首兩位外，曾被睇低一線的Jeremy終升呢「上弦」，反觀公認唱得的Jer慘跌出「6大」。而今、明兩晚舉行的Fan Meeting座位表，正好顯示出何謂「人強」就「勢眾」！

男團MIRROR出道以來，論人氣一直是姜濤與Anson Lo（AL）之爭，早前官方Fans「MIRO」的社交網為宣傳6周年Fan Meeting，為12子各自出Po鬥流量，截至昨日為止，AL與姜濤分別累積19,017及18,771個Like，雄霸「上弦」首兩位；傳暗撻馬來西亞女神林明禎而引發「脫粉潮」的Edan，依然Hold得住佔第3位！緊隨其後排4、5的是Ian及副隊長Anson Kong，第6位則是終擺脫「下弦」宿命的Jeremy，成功搭上「上弦」尾班車。

疑受緋聞影響 近年Jeremy表現亮麗，憑妖艷韓仔風殺出一條血路，吸納大批Fans，而其「友誼先生」性格亦被封「團媽」，當中與AL、姜濤及Edan感情最好，曝光率及工作機會因而急升！日前他更衝出香港，獨自赴日為《東京國際音樂市場》擔任壓軸表演嘉賓，雖有傳公司MakerVille原意派出AL，其後因檔期問題而考慮「唱功擔當」Jer，可是察覺Jeremy這個「潛力股」，最終安排他做代表，可見其人氣及得寵度與日俱增。

至於錯失「攻日」良機的Jer慘變「雙失」，在MIRO社交網的Like數不及Jeremy，網民指他已跌出「上弦」之列，而「降呢」原因可能跟屢被發現與緋聞插畫師Coey拍拖有關；至於其他「下弦」排名，依次序為Stanley、Lokman、Alton、Tiger及受劈腿醜聞重創的Frankie。

Fan Meeting大細超 網民又指出12子的人氣排名，於今、明兩晚假亞博舉行的Fan Meeting座位分布可見一斑，12位「鏡仔」將分成兩人一組進行競技，觀眾席亦相應分成6區，讓Fans為各自偶像打氣。由座位表可見，最近大舞台兼佔位最多的分別是「姜濤 X Stanley」及「Anson Lo X Jeremy」兩大區域；其次是對正大舞台但佔位較少的「AK X Lokman」區域；離大舞台較遠的「第3好位」則是「Ian X Frankie」及「Edan X Jer」；至於「Tiger X Alton」僅獲分配一個小角落，兩人的Fans對此大感不滿，力斥公司「大細超」：「都係買$1,080門票，但視野不如其他區域嘅$880、$580，公平咩？」

MIRROR分成6組於Fan Meeting玩遊戲，座位表被指大細超。 Edan上載與影帝謝君豪及藝人練美娟的合照，賀新劇《光明大押》煞科。