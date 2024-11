首度來港的10CM表示想吃點心及觀賞夜景,有機會也想以維港為背景進行Busking。為答謝港迷,他即席獻唱《背》劇OST《春雪》,以及《淚》劇OST《Tell me it's not a dream》,最後更特地走到台下與粉絲大合照,十分親民。