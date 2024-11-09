Jpop男女神齊襲港 HYDE嗌肚餓爆粗 milet變「髮」出擊

香港Jpop迷前日相當忙碌，兩位日本樂壇男、女神同日在港開騷。殿堂樂隊L'Arc-en-Ciel主音HYDE相隔5年重臨香港舉行個唱，為樂迷帶來一場搖滾盛會。至於新一代Jpop女神milet則以靚聲會友大晒唱功，更獲香港歌手陳柏宇做嘉賓。

HYDE前日相隔5年再次在港開騷，假旺角麥花臣場館舉行個人演唱會，吸引大批忠實歌迷捧場，門票開賣後即火速售罄。戴上閃片軍帽與黑超的HYDE，站在巨型十字架演講台型爆登場，為演唱會揭開序幕。他全晚共表演18首歌，包括動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲《夢幻》及片尾曲《永久》，又以滿身血造型演唱，相當震撼。當他翻唱L'Arc-en-Ciel名曲《HONEY》及電影《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》時，全場歌迷齊心大合唱，掀起全晚高潮！

期間HYDE曾走下台演唱，台前觀眾一擁而上，令他要大喊退後，以防發生人踩人事故。他又練定廣東話打招呼，多次搞笑大叫「好肚餓」。HYDE自爆前一天抵港有去食福建炒飯，大讚好好食。騷上，他多次興奮到以英文爆粗，又講廣東話俗語「大XX」。安歌時，HYDE從會場後方的汽油桶中驚喜出場，又拿水槍向後排歌迷射水降溫。

陳柏宇助陣獻聲 至於去年3月曾來港的仙氣女神milet，前日假亞博Hall 10舉行首次香港個人專場演唱會。她以全新金髮Look登場，演唱《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲《絆之奇蹟》及片尾曲《熱戀不已》等多首大熱歌曲。香港歌手陳柏宇驚喜擔任嘉賓，與milet合唱兩人創作的歌曲《Cheat Day》及《Out of the Loop》，陳柏宇更在後台送上超大的零食糖果籃做禮物，令milet喜出望外。