暢所欲玄：最愛賴床的Top 3星座

秋意漸濃，早上爬起來上班的一刻，往往令人非常痛苦，究竟哪3個星座於早上最愛賴床呢？

1.雙魚座：雙魚座特別喜歡賴床，因為他們天性夢幻，容易沉浸在自己編織的夢境和幻想中，醒來意味着要面對現實，所以更願意在舒適的床上多待一會兒，享受那短暫的溫暖和安全感。再者，雙魚座對休息和放鬆的需求很高，賴床讓他們能多一些時間放鬆心情，為一天的挑戰做準備。所以，他們賴床不僅僅是因為懶惰，還有他們對內心世界的依賴和對現實的輕微逃避。

2.金牛座：金牛座喜歡賴床因為他們重視舒適和享受，對他們來說，床就是舒適和安全的象徵。早上起床對金牛座而言意味着要離開那個溫暖舒適的環境，面對現實中的挑戰，他們往往不急於這麼做。此外，金牛座的人通常對睡眠質量有較高要求，賴床能讓他們感覺更加充電和放鬆。對他們來說，多賴一會兒床，不僅是身體上的享受，更是心理上的一種放鬆和愉悅。

3.巨蟹座：巨蟹座喜歡賴床是因為對家的依賴和安全感的需求，在床上享受溫暖的晨光，會感到被愛和保護。情感豐富的巨蟹座容易感到疲憊，賴床讓他們恢復和放鬆。他們也珍惜這段自我療愈的時間，避免急躁地面對一天的挑戰。

占星師Scorpio