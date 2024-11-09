藝人譚嘉儀（圖右）日前完成了人生第二個個人演唱會，最具話題的莫過於在台上大跳辣舞，獲大批粉絲激讚。她有意推出跳唱歌，為實現計劃而積極練舞，近日就上載與女友人共舞的影片。片中見嘉儀穿上粉紅色連身裙露肩晒腿，隨着音樂扭腰及轉圈，舞步充滿活力，圈中好友江嘉敏睇完都留言讚她「好扭得」！