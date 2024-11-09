娛樂

陳松伶餵老公放閃
藝人陳松伶（松松）近日回港工作兼探親，老公張鐸亦有同行，適逢老公45歲生日，松松邀請了一眾好友舉行小型慶祝派對。眾人準備了蛋糕、壽桃包及長壽麵，張鐸用筷子夾起麵條作勢「撈起」，松松則餵老公食麵，閃爆全場！
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