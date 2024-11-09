廖慧儀 拜會廚神食上癮

無綫小花廖慧儀在TVB Plus飲食節目《美食新聞報道》中，試食韓國米芝蓮三星主廚安成宰在港開設的餐廳，難掩興奮地說︰「朋友知道我去呢間餐廳好羨慕，猛問點解訂到位咁叻，食完真係返唔到轉頭！」她指因時間緊迫，所以由原先試食5至6道菜減至只有3道，大嘆美中不足。