11月9日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月09日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
廖慧儀 拜會廚神食上癮
無綫小花廖慧儀在TVB Plus飲食節目《美食新聞報道》中，試食韓國米芝蓮三星主廚安成宰在港開設的餐廳，難掩興奮地說︰「朋友知道我去呢間餐廳好羨慕，猛問點解訂到位咁叻，食完真係返唔到轉頭！」她指因時間緊迫，所以由原先試食5至6道菜減至只有3道，大嘆美中不足。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241109-1109_00282_063/廖慧儀-拜會廚神食上癮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc