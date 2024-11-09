真係咁Friend?：師兄2揀1 忍痛棄霆鋒 VIVA欠張敬軒太多 諗辦法還債

英皇新女團VIVA對同門師兄謝霆鋒與張敬軒情有獨鍾，但若兩個只能揀一個，她們一致通過揀軒仔，因自覺欠對方太多。對於網民拿她們與其他女團比較，她們明白還是新人，會接受所有批評，但提到隊友間的感情，即忍不住淚如雨下。

今年5月出道、由姜咏鑫（Ada）與張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）組成的VIVA，日前為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，期間ValC玩輸遊戲，要在師兄謝霆鋒與張敬軒中2選1，她毫不猶豫揀軒仔：「我哋依家住緊佢間屋，同埋佢畀咗我第一次上紅館嘅機會，所以好感激佢，真係欠落佢好多債，有諗過唔知點還，所以我哋幫佢改咗個花名叫『張敬欠』。」提到霆鋒將開騷，Macy說：「咁就一定要請VIVA！」語畢4女當場大笑：「當日一定唔係唱自己歌，而係唱《活着VIVA》。」

爆喊剖白姊妹情 面對女團輩出，VIVA坦言在COLLAR、Lolly Talk等女團中，她們被指是仍未突圍而出的隊伍，Carina說：「我哋仲係新人，以上女團出咗道一段時間，當然累積咗一啲經驗，大家行唔同風格，同埋我哋都有參考以前好似As One、Super Girls等女團。我哋仍然搵緊各隊友嘅優點同長處，之後再同公司一齊計劃，希望之後可以搵到一個屬於我哋嘅形容詞。」

節目尾聲，4女剖白心底話，忍不住淚灑當場，因大家認識不夠兩年便組團，起初經常怕麻煩別人，而將說話放在心中，經過時間洗禮，她們高呼：「不想只係同事，我哋要做姊妹！」