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林襄霖霖 休息室半裸開P
台灣啦啦隊女神林襄近日與隊友霖霖、小映等人上綜藝節目宣傳個人寫真，期間林襄突然大爆隊友霖霖在比賽中場休息時，回到休息室就會直接除掉上衣，半裸行來行去，此言論令現場嘉賓譁然。霖霖隨即反擊，指林襄也是坦蕩蕩的一份子，林襄大方承認：「整個休息室也只有我們兩個人開P，其她女孩都很保守。」
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