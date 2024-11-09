娛樂

林襄霖霖 休息室半裸開P

台灣啦啦隊女神林襄近日與隊友霖霖、小映等人上綜藝節目宣傳個人寫真，期間林襄突然大爆隊友霖霖在比賽中場休息時，回到休息室就會直接除掉上衣，半裸行來行去，此言論令現場嘉賓譁然。霖霖隨即反擊，指林襄也是坦蕩蕩的一份子，林襄大方承認：「整個休息室也只有我們兩個人開P，其她女孩都很保守。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc