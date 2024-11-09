娛樂

陳妍希婚戒重新歸位

藝人陳妍希與陳曉的婚姻狀況一直引來粉絲及網民的關注，早前更傳出陳妍希已擲下婚戒，然而近日她被發現現身北京某商場購物，左手無名指上的戒指相當搶鏡，似在證明自己依然是陳太的身份！當日陳妍希現身時狀態相當不錯，全程面帶笑容，臉頰明顯圓潤了不少，肉嘟嘟的被粉絲形容「十分可愛」。
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