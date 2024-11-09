中娛星動：錯有錯着 衝上熱搜 關曉彤出Po谷劇 鹿晗彈弓手助攻

內地男星鹿晗與女友關曉彤一直愛得低調，日前他突然一改作風，激罕於社交平台幫女友的新劇宣傳，不過他之後好快刪除貼文，引發網友熱論，紛紛猜他為甚麼要刪文，有網友更指可能與趙露思有關，令話題直衝熱搜，瀏覽量破5億。

鹿晗跟關曉彤拍拖7年，戀情低調又穩定，而關曉彤新劇《小巷人家》近期開播，關曉彤前日晒出劇照，寫下：「立冬記得吃餃子，今晚小巷見」為自己的新戲宣傳。鹿晗本身好少於社交網提及女友，今次忽然激罕轉發關曉彤的新劇自拍宣傳，留言：「追劇追起來」，又貼上3個電視機Emoji，但之後鹿晗刪除該貼文，突如其來的舉動令外界一頭霧水。

有粉絲就發現鹿晗最近都有為同檔期的趙露思新劇《珠簾玉幕》宣傳，因而被指他幫其他女仔都不幫女友，故只好破例出Po，但又擔心幫手宣傳會影響到關曉彤劇中CP，因此要Del Post。然而不管刪Po動機為何，反而更有宣傳效果，整個網上都在討論鹿晗此舉的用意是甚麼，而「鹿晗刪了宣傳關曉彤新劇微博」的話題更登上熱搜榜，瀏覽量破5億。

事件成為全城熱話，話題過了一晚都還在熱搜榜上，有自稱是為關曉彤對接的工作人員幫忙解畫，表示是鹿晗方自己轉發後被關曉彤見到，才叫男友Del；不過稍後就有自稱是鹿晗方的工作人員對此「唱反調」，指是關曉彤叫鹿晗身邊工作人員出Post，鹿晗知道之後才Del，鬧出羅生門！

范丞丞回應負評得體 另外，同樣有份演《小》劇的范丞丞，演技就被網民狠批，指他一個人毀了一套劇，范丞丞日前就此事回應：「我主演的《小巷人家》收到很多評價和反饋，確實自己也在思考和複盤，接下來也會有所改變吧，希望大家都生活愉快。」而前日他現身劇集在北京舉行的宣傳時，被問到今次在劇中的收穫，他主動說：「收穫了大家褒貶不一的評價，但我覺得不是壞事，說明大家對我們這個劇還是有討論的。」網民都盛讚范丞丞回答得體。

鹿晗