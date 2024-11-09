爸爸甄子丹陪練廣東話 甄濟如演員唔啱撈 戀愛戲No Way

「宇宙最強」甄子丹的愛女甄濟如近日推出首支廣東歌《次次》，大膽挑戰在MV中玩甜蜜戀愛，她又笑言自己不適合做演員：「戀愛呢啲不是我風格。」

歌手林奕匡、甄濟如及樂隊Andy is Typing昨日接受電台訪問，為「第三十五屆國際流行音樂大獎」公布各個獎項的候選名單，其中甄濟如有份角逐「最受歡迎十大國際金曲」及「最受歡迎女歌手」兩個獎項。

甄濟如分享近日推出了首支廣東歌《次次》，笑言在錄歌上花了不少時間：「因為平時我錄歌好快，但今次因為要練習廣東話，所以都花咗啲時間。」她又表示爸爸甄子丹亦會陪她一起練習廣東話，教她準確的發音。

今次新歌MV中，甄濟如和男主角不乏攬攬抱抱等親密鏡頭，她表示拍攝完便確認自己不適合做演員，又指在拍攝這些親密鏡頭時未能表現自然：「我諗我只可以做喜劇同埋音樂劇，我亦都可以演好醜陋嘅角色，但戀愛呢啲唔係我風格，我亦都可以寫情歌，但演唔太得。」又言下次拍MV可以同爸爸一齊打功夫。

林奕匡追B要三思 同場的林奕匡作為新手爸爸，需要兼顧工作和囝囝，他表示雖然辛苦，但比預期更加開心，笑言自己每隔兩日就會被兒子感動到喊。他又指曾經想追多個，但照顧孩子需要花好多心力，同時又怕會忽略長子，所以會認真考慮是否再生。