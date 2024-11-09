獨家消息：瞄準HOY TV頭炮劇 菊梓喬演技未夠班 被蘇韻姿搶飯碗

菊梓喬在HOY TV未見成績，感情生活比事業更精彩。

菊梓喬年初離開無綫榮升HOY TV「一姐」，可惜發展比之前更差，出歌冇人知，只知與吳保錡「搞戀事」，本來有機會於HOY TV頭炮劇集擔任女配角，可惜演技未夠班而被蘇韻姿頂上，跟同是《愛．回家》舊將的陳思圻鬥戲！

早前本報率先爆前無綫花旦岑麗香「息影」3年，終於復出拍劇，但並非接演娘家作品，而是倒戈為HOY TV新劇孭飛，與陳家樂成為頭炮劇《九龍城故事》（暫名）的男、女主角。今次劇集只得10集，每集半小時，可謂初試牛刀，但其實此劇的劇本找來著名電視劇及電影編審葉天成親自監督。

葉天成是前無綫編劇，出自他手的作品有《使徒行者》、《城寨英雄》及《潛行狙擊》等，據知他去年底應有線寬頻執行董事及行政總裁杜之克邀請加入，會為HOY TV的3部劇執靚劇本；而此劇監製正是無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》前監製林建祥，編劇則是《香港愛情故事》編審及電影《殺出個黃昏》編劇何靜怡。

何哲圖力薦「親生女」 《九》劇陸續開始試造型，但演員陣容曾經執位，除了現時參與的岑麗香、陳家樂、敖嘉年、泰臣、栢天男及許紹雄外，有線銷售及市場總監何哲圖本有意安排旗下公司「星演國際」親生女菊梓喬擔任女配角，與敖嘉年及「細龍太」陳思圻搞三角關係，不過，據知因為始終是頭炮劇，不容有失，菊梓喬雖曾貴為「劇集歌天后」，但演戲經驗少，只曾客串劇集《解決師》及《逆天奇案2》，縱使她加入「星演國際」當天已開到聲恨拍劇做打女，但由於角色戲份不輕，最終由跟「細龍太」一樣是《愛．回家》要員的蘇韻姿頂替！

蘇韻姿離開無綫後忙個不停，除了做音樂劇外，播映中的無綫劇集《黑色月光》日前一集亦有份客串，最近又為《天生我才達人秀》大滙演擔任導演助理，瓣數多多。