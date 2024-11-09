獨家專訪：不奢望齊封帝后 楊茜堯狂接Job 羅子溢盼帶挈吸金

藝人羅子溢與視后楊茜堯由拍拖到結婚步入第8個年頭，一直無懼外界的聲音，子溢坦言雙方早已無分你我。談到茜堯最近憑主演劇《黑色月光》人氣再飆升兼工作不斷，子溢直言希望老婆帶挈搵銀，更稱會「落重注」，全力助攻她再登視后寶座！

視后楊茜堯在現時熱播中的台慶劇《黑色月光》飾演復仇女王，向來好戲的她，一秒變臉的演技以及充滿殺氣的眼神均獲激讚，被推為今年視后大熱之選，劇集更在內地影視平台穩奪「港劇No.1」，讓台前幕後振奮不已！茜堯的老公羅子溢日前接受本報獨家訪問，透露《黑》劇在內地尚未播完時，老婆的商演及工作已接踵而至，身價水漲船高，難怪他打趣說：「需要夫妻檔嘅話，益埋我就最好！」原本他們計劃聖誕節一家四口出埠旅行享家庭樂，如今茜堯相信未能擠出時間，美夢或許成空。

問到會否擔心外界再次拿他們的事業成績作比較？子溢大方表示：「我希望佢再闖高峰喎，我睇好佢㗎，真係唔怕有比較，因為我哋點做都係為咗頭家，大家諗嘅嘢係同一個方向，希望佢叻啲啦！女演員嘅演藝壽命始終比男嘅短，男嘅可以上落幾次，只要肯努力，機會點都仲有嘅。」他之前在劇集《婚後事》的演技備受肯定，是今年視帝人選，問到會否希望與老婆在頒獎禮齊齊「稱帝封后」？他笑說：「奢望嚟啫，我對佢有信心，對自己就平常心。不過今年都好滿意自己嘅成績，覺得有好大進步，起碼《婚後事》得到大家嘅認同，而且談論度好高。如果畀我揀嘅話，梗係投（票）喺佢身上啦，佢機會大啲嘛！」

拍劇受苦有隱疾 茜堯予人硬朗感覺如女漢子，子溢大爆老婆鮮為人知的一面：「佢對住我好溫柔㗎，名副其實嘅賢妻良母，有時仲好似細路女添！（好嗲？）佢有時會需要愛的抱抱囉，即使喺啲小朋友面前，我哋都會攬攬錫錫，畀佢哋知道父母就係要咁恩愛，相信對佢哋將來嘅婚姻價值觀會有正面影響。」

不說不知，原來茜堯昔日頻頻演古裝，策騎戲碼及分量十足的頭飾都令她留有永久性傷患，子溢透露：「佢主要傷及腰同頸椎，所以由拍拖開始，我習慣咗每晚幫佢按摩，睇佢有乜需要。佢真係一位好媽媽，即使自己好痛，都會盡力照顧小朋友，從來冇聽佢呻過一句，而之前喺內地開劇，盡可能都趕返香港睇住頭家。」他們的婚姻踏入第8個年頭，子溢笑說：「點解個個都咁鍾意講7年之癢嘅？我同老婆講，我從來都冇癢過，依家仲要過埋安全線添，哈哈！」